Два семилетних ребенка пропали в Байконуре

Караганда. 21 февраля. Kazakhstan Today - Два семилетних мальчика пропали 20 февраля в городе Байконуре, передает Kazakhstan Today.

Поисками детей занимаются российские и казахстанские правоохранительные органы, сообщили в прокуратуре комплекса "Байконур".

Два семилетних мальчика исчезли 20 февраля после тренировки, проходившей в спортивном комплексе "Маяк". Следственный комитет России завел уголовное дело по факту безвестного исчезновения двоих малолетних детей. До настоящего времени местонахождение разыскиваемых детей не установлено.

Действующими на комплексе "Байконур" российскими и казахстанскими правоохранительными органами, администрацией города Байконура и иными уполномоченными органами принимаются все возможные меры в целях установления местонахождения пропавших детей, детального выяснения обстоятельств данного происшествия. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокурора комплекса", - сообщили в прокуратуре комплекса "Байконур".

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