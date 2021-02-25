Крышу снесло сильным ветром с многоэтажки в Костанайской области

Костанай. 24 февраля. Kazakhstan Today - Во вторник вечером в селе Карабалык в Костанайской области снесло часть крыши многоэтажного дома, передает Kazakhstan Today.

Жертв и пострадавших нет, сообщают " Костанайские новости ". По данным издания, в прошлом году аналогичная ситуация уже происходила - во время урагана 7 апреля снесло крышу этого же дома. Тогда жильцы восстановили крышу за свой счет.

Отмечается, что дом №15 в микрорайоне Черемушки построен в 80-х годах.

Накануне в области было объявлено штормовое предупреждение. В связи с ухудшением погодных условий в областном ДЧС порекомендовали госорганам, организациям образования, объектам строительства и предпринимательства сократить рабочий день до 17.00.

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