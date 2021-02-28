В Темиртау больше тысячи многоэтажек остались без отопления

Темиртау. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Темиртау на ТЭЦ произошла крупная авария, передает Kazakhstan Today.

Из строя вышли сразу три котла из шести. Батареи остыли почти во всем городе, это больше тысячи многоэтажек. При этом в регионе уже второй день действует штормовое предупреждение: ночью температура опускается до минус 30, сообщает телеканал КТК

Холодать в квартирах начало в четверг после обеда. Котлы стали выходить из строя один за другим. Отопительной проблеме Темиртау уже несколько десятков лет. Как и обещаниям ее решить. Сначала появился план постройки необходимого резервного котла. Затем собирались провести модернизацию ТЭЦ. Всего этого замерзающие жители ждут из года в год. Текущую аварию власти пообещали устранить в ближайшее время: в 23.30 планируют подключить к работе последний шестой котел. Утром в субботу в дома темиртаусцев должно прийти тепло, говорится в сюжете.

На котлах произошли аварийные остановки. На одном из котлов появился свищ на экране, на другом произошел свищ на потолочном парагревателе. Из шести котлов там три котла выработали свой ресурс. На сегодняшний день котлы находятся не в очень удовлетворительном состоянии", - сказал заместитель акима Темиртау Владислав Цай.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек вчера провел совещание по ситуации в Темиртау. Он сообщил, что сразу несколько госорганов проверят работу ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау".

Действительно, ситуация вчера и сегодня с отоплением в Темиртау была непростая. Благодарим жителей за терпение. Руководство "АМТ" и ТЭЦ допустили такое происшествие. В город будет направлена проверка - прокуратура области, промбез, энергонадзор", - сообщил Женис Касымбек.

Также глава области жёстко потребовал, чтобы на ТЭЦ ускорили завершение строительства нового, 7-го котла.

Мы настаиваем на том, чтобы проект по 7-му котлу был завершён. Ситуация показала, что дальше тянуть невозможно. Проект уже начат. Из-за карантина "АМТ" находил различные причины, чтобы затянуть его реализацию. Дальше тянуть некуда. Надо максимально ускорить завершение проекта в этом году. Город ждёт третий год завершения проекта. Это вопрос номер один", - сказал Женис Касымбек.

Я буду сотрудничать со всеми проверяющими органами. Необходимо выяснить причины случившегося. Мы несём ответственность и будем искать решение. Вы также сказали о наличии персонала и организационной структуре на ТЭЦ - мы над этим работаем. Я понимаю, что в будущем не должно повториться подобного. Полностью согласен, что нам надо работать лучше, на нас лежит ответственность перед жителями города", - заявил гендиректор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир.

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