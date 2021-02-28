Петропавловск. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Петропавловске гвардеец спас из горящего дома трех человек, передает Kazakhstan Today.

Военнослужащий столичной воинской части 5573 Нацгвардии майор Алим Тасмагамбетов, находясь в ежегодном отпуске, ехал на своей машине по делам. Проезжая по улице Н. Назарбаева, гвардеец заметил дым на балконе в одной из квартир 5-этажного дома", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Республики Казахстан.

В задымленной квартире на момент пожара никого не оказалось. Сообщив в 101, офицер приступил к эвакуации жильцов подъезда, где произошло возгорание. В ходе экстренных действий военнослужащий вытащил из дома двух пожилых женщин и подростка и посадил их в свой автомобиль для обогрева.

Увидев дым на первом этаже, который очень быстро распространялся по дому, я быстро побежал к подъезду. Попутно по дороге вызвал пожарную команду. Дверь от подъезда была закрыта, пришлось звонить по всем номерам квартир и кидаться снежками в окна жителей. Благо дверь открыли быстро. Зайдя в подъезд, увидел, что всё вокруг уже заволокло едким дымом от пожара в квартире, в которой, к счастью, никого не оказалось. Я поднялся на верхние этажи, стучась во все двери. На пятом этаже в одной из квартир проживала 83-летняя женщина. Она не знала о пожаре, так как спала. Не теряя времени, я поднял ее, понес на улицу и посадил в свою машину, ведь на улице было очень холодно. Также мне удалось эвакуировать еще одну женщину в возрасте 70 лет и 14-летнего мальчика", - рассказывает офицер Нацгвардии.

Позже к месту возникновения пожара подоспели двое военнослужащих Военного института Национальной гвардии - младший сержант Денис Мухин и прапорщик Евгений Видникевич, которые вместе с прибывшими вскоре огнеборцами пожарных частей эвакуировали остальных жителей подъезда. Военнослужащие вынесли из задымленного дома одного ребенка.

Всего из подъезда было эвакуировано 15 человек, из них трое детей. В результате пожара никто не пострадал", - проинформировали в пресс-службе Национальной гвардии РК.

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