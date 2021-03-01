В Туркестане в частном доме умерли пять человек, из них четверо - дети

Туркестан. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестане в одном из частных домов спасатели обнаружили тела пятерых людей без признаков жизни, четверо из них - дети, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в субботу, 27 февраля, в 18.35, на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение от службы 103, что в частном жилом доме Туркестана соседями обнаружены пять человек без признаков жизни, из них четверо - несовершеннолетние.

Признаков пожара в доме не обнаружено. В доме установлено отопление на природном газе. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место происшествия выехали сотрудники ДЧС (шесть сотрудников, две единицы техники), ДП (15 сотрудников и 4 единицы техники), БСМП (3 работника и 1 единица техники), АО "КазТрансГаз" (3 работника и 1 единица техники). МЧС призывает соблюдать элементарные правила по эксплуатации газового оборудования.

Позднее в пресс-службе акима области сообщили подробности. Погибла мать 1980 года рождения и дети 2004, 2006, 2013 и 2016 года рождения. Причина смерти - отравление угарным газом. Отец, предприниматель, находился на лечении в Шымкенте.

Аким области Умирзак Шукеев, начальники ДП и ДЧС, аким Туркестана выехали на место происшествия. Шукеев взял под личный контроль ход расследования инцидента и выразил соболезнования родным и близким погибших, поручил оказать материальную помощь семье.

Пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь. Вопрос на моем личном контроле. Приношу искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшей семьи", - сказал Умирзак Шукеев

ДЧС области совместно с акиматами городов и районов поручено усилить информационно-разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности при обращении с системами отопления.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия во главе с первым заместителем акима области Арманом Жетписбаевым.

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