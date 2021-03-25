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В ВКО мужчина упал с четвертого этажа и не пострадал

24.03.2021 12556
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 МАРТА - Житель Восточного Казахстана упал с крыши многоэтажки и не пострадал, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Semey News, инцидент произошел 21 марта, около 13.00 в городе Алтае. 
 
33-летний мужчина на крыше четырехэтажного жилого дома чистил снег, но не удержался и сорвался вниз.
 
В результате падения телесных повреждений мужчина не получил. В больницу он также не обращался.
 

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