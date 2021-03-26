В Актау пьяная женщина "заминировала" торговый центр

АКТАУ. 25 МАРТА - 25 марта, примерно в 14.00, на пульт дежурного 102 управления полиции Актау поступил вызов о том, что в торговом центре "Ардагер" заложена бомба, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает " Лада ", полицейские провели осмотр помещения торгового центра, но информация о взрывном устройстве оказалась ложной.

Сотрудниками полиции оперативно установили, кто сообщил заведомо ложную информацию. Телефонным террористом оказалась 63-летняя жительница города. Кроме того, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщину доставили в управление полиции Актау для выяснения обстоятельств.

Ранее в Актобе 97 человек эвакуировали из гостиницы из-за муляжа бомбы.

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