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В Актау пьяная женщина "заминировала" торговый центр

25.03.2021 4618
АКТАУ. 25 МАРТА - 25 марта, примерно в 14.00, на пульт дежурного 102 управления полиции Актау поступил вызов о том, что в торговом центре "Ардагер" заложена бомба, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Лада", полицейские провели осмотр помещения торгового центра, но информация о взрывном устройстве оказалась ложной.
 
Сотрудниками полиции оперативно установили, кто сообщил заведомо ложную информацию. Телефонным террористом оказалась 63-летняя жительница города. Кроме того, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщину доставили в управление полиции Актау для выяснения обстоятельств.
 
Ранее в Актобе 97 человек эвакуировали из гостиницы из-за муляжа бомбы.
 

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