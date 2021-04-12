Легковой автомобиль столкнулся с поездом в Алматинской области

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ТАЛДЫКОРГАН. 11 АПРЕЛЯ - Легковой автомобиль в Алматинской области столкнулся с поездом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Авария произошла 10 апреля, около 03.30, в Капшагае. Пострадали двое пассажиров , рассказали в ДП Алматинской области.

33-летний водитель BMW, следуя в восточном направлении по улице Сейфуллина, не подчинился запрещенному знаку светофора на переезде при закрытом шлагбауме и в результате столкнулся с поездом, который двигался в южном направлении по железнодорожному пути.

После этого по инерции автомобиль наехал на ограждение и фонарный столб.

В результате аварии пострадали два пассажира легкового автомобиля, которых доставили в больницу Капшагая.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

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