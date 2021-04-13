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В ЗКО нашли тело пропавшего охотника

12.04.2021 3808
УРАЛЬСК. 12 АПРЕЛЯ - Антон Борисов пропал 2 апреля. Тело мужчины было найдено 12 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", тело мужчины было обнаружено вдали от места, где он пропал.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сейчас на месте обнаружения работает следственно-оперативная группа. Подробности выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Тело было найдено в районе рыбцеха, в 15.40, ружье было при нем.
 
Напомним, ранее полицейские сообщали о том, что Антон Борисов пропал с оружием во время охоты. 
 

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