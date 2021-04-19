В Павлодарской области в резервате "Ертіс орманы" горит сухостой

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ПАВЛОДАР. 18 АПРЕЛЯ - 18 апреля в Щербактинском районе, на территории КГУ "Шалдайский филиал резерват "Ертіс орманы" произошло загорание сухой травы и деревьев на предварительной площади 15 гектаров. Жертв и пострадавших нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ликвидации задействованы 44 сотрудника и 13 единиц техники (ДЧС, ДПФ и лесхоза Ертіс орманы). Кроме этого, в 16.30 от ДЧС Павлодарской области дополнительно сформирована колонна из 7 единиц техники и 24 сотрудников личного состава для помощи в тушении пожара, колона техники выехала из Павлодара и направляется к месту пожара.

На месте находится аким и заместитель акима Щербактинского района, и я тоже выехал на место пожара",- сообщил в своем Instagram заместитель акима Павлодарской области Асаин Байханов.

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