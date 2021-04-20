Спасатели помогли спуститься с пика Шымбулак шестерым туристам

Фото: МЧС РК

АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) спасли 6 человек в районе пика Шымбулак, которые не могли спуститься из-за непогоды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, 18 апреля 2021 года в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда, обратилась координатор турфирмы и сообщила о туристах, которые не могут спуститься с пика Шымбулак (3450 метров над уровнем моря) из-за сильной непогоды.

Оперативная группа РОСО в количестве 7 человек личного состава, включая кинологический расчет выехала на место происшествия. Во время следования, спасатели РОСО получили геолокационные данные с местом положения туристов. Добравшись до урочища Шымбулак на оперативном автомобиле, сотрудники РОСО выдвинулись к пострадавшим пешком. Туристов обнаружили на вершине пика", - проинформировал Талгат Уали.

По его словам, когда туристы добрались до конечной точки маршрута, погода начала стремительно портиться, местность заволокло туманом, начали бить молнии, тропы не было видно. Со слов гида, сопровождавшего группу, когда очередная молния ударила в землю в непосредственной близости от людей, было принято решение укрыться от непогоды в одном из горных кулуаров. Через некоторое время погода начала налаживаться, пострадавшие покинули кулуар и вернулись на вершину, откуда вызвали спасателей РОСО. Когда оперативная группа обнаружила пострадавших, они были напуганы, в медицинской помощи никто не нуждался.

Спасатели РОСО сопроводили туристов до парковки в районе Шымбулака.

Сотрудники РОСО напоминают: прежде чем отправляться в поход, нужно обязательно ознакомиться с прогнозом погоды в горах, необходимо иметь с собой дополнительную теплую одежду и не забывать внешний аккумулятор для мобильного телефона.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства