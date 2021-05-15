Фото: кадр из видео в соцсетях
УРАЛЬСК. 14 МАЯ - В Западном Казахстане произошел массовый падеж сайгаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ЗКО гибнут сайгаки. В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован падеж сайгаков. Около 350 особей сайгаков погибли по неизвестной причине. Специалисты устанавливают возможную гибель степных антилоп. Обычно во время окота встречаются факты падежа среди самок первогодок", - написал на своей странице в Instagram Сакен Дилдахмет.
По информации Inform.kz, случай произошел в Тауском сельском округе Жанибекского района (центр - поселок Кайрат). О массовом падеже животных жители рассказали в социальных сетях. По словам сельчан, туши сайгаков обнаружены вдоль канала, а также в степи.
Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Кайрат Кадешев подтвердил инцидент.
Инспекторы изучили сведения местных жителей. Недавно здесь шел дождь, играла молния. При осмотре были замечены следы скрещивания молний на тушах сайгаков. Сейчас отбирают дополнительные пробы, которые будут направлены на исследование. Всего обнаружено 372 погибших сайгака", - рассказал Кадешев.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства