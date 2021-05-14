Ученые призвали защитить возрождающуюся популяцию сайгака в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Казахстанские ученые заявили о критическом снижении популяции сайгаков в стране: возрастает фактор браконьерства, при этом отсутствует специальная программа по защите этих животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заведующий лабораторией териологии Института зоологии МОН РК Алексей Грачев подчеркнул, что сайгак - визитная карточка Казахстана, и весь мир наблюдает за тем, как наша страна сохраняет его популяцию. Поэтому в вопросе управления его численностью поспешных решений принимать ни в коем случае нельзя, говорят ученые.

Как показали многолетние исследования Института зоологии, особой конкуренции между сайгаками и домашними животными все эти годы не существовало. Сайгаки поедают многие растения, которые не ест скот, а общие кормовые запасы достаточны для домашних и для диких копытных.

В настоящее время в соцсетях поднимаются вопросы по уральской популяции сайгаков в связи с ее возросшей численностью и возможной конкуренцией с домашними животными из-за пастбищ и водопоев. РГП "Институт зоологии" КН МОН РК обеспокоен складывающейся ситуацией.

По словам ученых, сайгаки ведут кочевой образ жизни, поэтому уровень нагрузки на пастбища невысок. Постоянно перемещаясь, сайгаки выедают лишь небольшую часть травостоя, что дает возможность повторного использования пастбищ животными.

Широкомасштабные исследования Института зоологии проводились в те годы (30-40 лет назад), когда численность и сайгаков, и домашних копытных была максимальной. Количество домашних животных в Казахстане резко снизилось в 1990-е годы и выпас скота проводится, в основном, в окрестностях населенных пунктов, где сайгаки не обитают. Какая сейчас ситуация, ученые сказать точно не могут, так как в настоящее время специальных государственных программ по изучению этого вопроса нет. Поэтому в Институте зоологии КН МОН РК считают необходимым, прежде всего, изучить досконально вопрос, прежде чем принимать какие-то решения.

Государство в свое время потратило огромные ресурсы для восстановления численности сайгаков. Сейчас она находится лишь на стадии восстановления, то есть еще не достигла своего максимума. Но важно разобраться, это сайгаки отняли пастбища и водопой у скота или, наоборот? Потому что сайгак появился там раньше. Разговоры о том, чтобы использовать отдельные популяции, раз якобы они достигли определенной численности, - это палка о двух концах, потому что если использовать одну популяцию, то другие становятся незащищенными, возрастает фактор браконьерства. Поэтому к этому вопросу нужно подходить взвешенно. Ежегодно проводится учет численности сайгаков, их размещения, но специальной программы по их изучению нет", - говорит Алексей Грачев.

В 60-е годы ХХ века численность сайгаков, по словам специалистов, достигала 600-800 тысяч особей, в 90-е годы - около миллиона. В 2015 году произошел падеж сайгаков, с тех пор, несмотря на инициативы провести соответствующие исследования, этот вопрос так и не был решен. Есть риски, что в мае вновь может произойти очередной падеж сайгаков также по неизвестным причинам. Ведь это самый ранимый период для этого вида: в мае происходит их окот, поэтому самки ослаблены не только после зимы, но и по причине родов.

Поэтому сейчас, по словам Грачева, нужно решать вопрос по изучению сайгаков на самом высоком уровне, не только путем совместных усилий Минэкологии и Министерства образования и науки РК.

Прежде всего, считает он, нужно провести ретроспективный анализ целевого назначения земель в пределах исторического ареала уральской популяции сайгака, с учетом экологических особенностей вида и его естественных местообитаний.

Во-вторых, нужно провести анализ обеспеченности водопоями для сайгака, изучить возможности создания искусственных водопоев с учетом гидрологических особенностей местности.

В-третьих, определить современную кормоемкость пастбищ и оптимальную численность сайгака. В-четвертых, определить степень конкуренции с домашними животными в отношении кормов и водопоев, а также возможный ущерб, нанесенный сайгаками сельхозугодиям.

Кроме того, необходимо выяснить основные биолого-экологические параметры вида (определение численности, половозрастного состава, территориального распределения и сезонных миграций, лимитирующих факторов, моделирование развития популяции), что станет стратегической основой по сохранению и управления ресурсами вида.

Сайгак внесен в Красный список Международного союза охраны природы, как критически угрожаемый вид, в Приложение 2 "Конвенции по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)" и в Приложение 2 "Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных".

В настоящее время численность сайгака в Казахстане находится на стадии восстановления и ни о каком изъятии в настоящее время не может идти и речи", - отметил Алексей Грачев.

Сайгак - один из брендов, визитная карточка Казахстана, основная часть его популяции обитает именно у нас. И весь мир смотрит на нас, насколько мы его сохраним. Спасение сайгака многие ученые международного уровня называют "казахстанским чудом", так как, по их словам, нигде в мире такого прецедента нет, чтобы его спасли, когда он находился буквально на грани исчезновения, оставалось буквально считанное количество его особей. Тем не менее, в нашей стране нашлись средства и люди, специалисты, которые посвятили свою жизнь сохранению сайгака", - резюмировал эксперт.

Для справки, сайгак в Казахстане обитает в Западном Казахстане, в междуречье Волги и Урала, на Устюрте - частично в Мангистауской, а также Актюбинской и Атырауской областях. Самой большой популяцией сайгаков является Бетпакдалинская с ареалом обитания в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областях.

Сайгаки, по словам Алексея Грачева, играют большую роль в экосистеме. Так, к примеру, копытами они разрыхляют почву, обеспечивая поступление в нее влаги и всего необходимого для роста растений. Также они вносят в почву свой биоматериал и стоят в пищевой цепочке с хищниками, в том числе волками, хищными птицами и так далее.

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