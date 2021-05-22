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В Шымкенте ребенок упал на штырь

21.05.2021 6292
ШЫМКЕНТ. 21 МАЯ - 11-летний мальчик упал, играя во дворе частного дома, и серьезно повредил грудную клетку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В легкое ребенка воткнулся штырь. Мальчика доставили в Городскую клиническую больницу №1. Штырь воткнулся в тело ребенка на 15-20 сантиметров, мальчика экстренно прооперировали. По словам врачей, операция прошла успешно, в настоящее время состояние ребенка стабильное, сообщает otyrar.kz.
 

Открытая травма грудной клетки, левое легкое было повреждено, была потеря крови. Сейчас восстановили кровопотерю. Мальчик идёт на поправку после операции. Сейчас планируем перевести в детскую больницу", - рассказали хирурги.

 

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