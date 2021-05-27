Мужчина выпал из машины и разбился насмерть в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 МАЯ - На мосту объездной дороги райцентра Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области мужчина выпал из машины и разбился насмерть, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Компания жителей города Костаная возвращалась из города Кокшетау на автомобиле "Toyota RAV 4". Во время движения из салона автомобиля выпал мужчина - владелец машины, который попросил сесть за руль свою супругу", - проинформировали в департаменте полиции СКО.

Пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу, однако вскоре он скончался в отделении реанимации.

Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится расследование, направленное на полное и всестороннее рассмотрение обстоятельств произошедшего.

Со слов родственников погибшего, выпадение произошло после того, как мужчина уронил электронную сигарету и приоткрыл дверь, пытаясь достать её", - пояснил начальник районного отдела полиции Марат Серкешев.

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