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Мужчина выпал из машины и разбился насмерть в Северном Казахстане

26.05.2021 5725
ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 МАЯ - На мосту объездной дороги райцентра Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области мужчина выпал из машины и разбился насмерть, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Компания жителей города Костаная возвращалась из города Кокшетау на автомобиле "Toyota RAV 4". Во время движения из салона автомобиля выпал мужчина - владелец машины, который попросил сесть за руль свою супругу", - проинформировали в департаменте полиции СКО. 

 
Пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу, однако вскоре он скончался в отделении реанимации. 
 
Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится расследование, направленное на полное и всестороннее рассмотрение обстоятельств произошедшего.
 

Со слов родственников погибшего, выпадение произошло после того, как мужчина уронил электронную сигарету и приоткрыл дверь, пытаясь достать её", - пояснил начальник районного отдела полиции Марат Серкешев.

 

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