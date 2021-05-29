Двухлетний малыш потерялся в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 28 МАЯ - Восемь часов искали двухлетнего мальчика в селе Кабанбай-батыр в Целиноградском районе Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

27 мая в отдел полиции Целиноградского района обратился встревоженный отец ребенка с просьбой оказать содействие в поиске сына. Малыш исчез при неизвестных обстоятельствах. Задействовав весь личный состав, сотрудники полиции организовали поиски ребенка", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Выяснилось, что в тот день женщина с четырьмя детьми находилась во дворе дома. Дети играли, когда их мама отлучилась покормить 2-месячного сына. 8-летний сын, 7-летняя дочь и двухлетний сын женщины остались во дворе.

Когда отец вернулся с работы, дети еще были во дворе. Спустя некоторое время дочь зашла домой. Родители спросили ее, где находятся братья. Девочка ответила, что они играют во дворе. Заподозрив неладное, женщина попросила супруга посмотреть за детьми. Выйдя на улицу, мужчина не обнаружил сыновей. Он сообщил об этом жене, и вместе они отправились на поиски. В результате 8-летнего сына они нашли в соседнем дворе. Мальчик играл с другими детьми. Младшего сына своими силами супругам найти не удалось, и они обратились в полицию. Полицейские начали досудебное расследование по факту исчезновения ребенка и организовали его поиски. В них были задействованы силы всего личного состава Целиноградского РОП, сотрудники акимата сельского округа, местные жители и волонтеры", - рассказали в полиции.

Были прочесаны все канализационные и водосточные трубы, осмотрены территории соседних домов, ближайшие лесопосадочные окрестности.

В результате поисков в 05.10 28 мая в северном направлении в районе берегов водоема на расстоянии 800-900 метров от дома был обнаружен малолетний мальчик. Он был спокоен, однако из-за холода весь дрожал. Укутав ребенка в свою куртку, сотрудник акимата привез мальчика и передал родителям. Малыша осмотрели медики скорой помощи. Они заверили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. На теле не было каких-либо телесных повреждений", - отметили в пресс-службе.

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