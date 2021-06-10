Работник павлодарского предприятия получил смертельные ожоги

ПАВЛОДАР. 9 ИЮНЯ - В Павлодаре, получив смертельные ожоги, погиб 32-летний рабочий, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

8 июня на одном из предприятий на рабочем месте получил травму 32-летний житель Павлодара. Мужчина с термическими ожогами был доставлен в больницу, сообщает портал Gorodpavlodar.kz

По данным управления здравоохранения, пациент 1989 года рождения поступил в больницу около полуночи. У него диагностированы ожоги 4-й степени 90% тела. Из-за тяжелых повреждений в 05.15 мужчина скончался.

Как уточнили в департаменте промышленной безопасности области, жертвой несчастного случая на производстве стал резчик по металлу ТОО "Кастинг".

Точные причины трагедии будут установлены в результате расследования. По предварительным данным, произошло открытие ковша и розлив жидкого металла.

Расследованием несчастного случая будет заниматься департамент промышленной безопасности совместно с департаментом труда Павлодарской области.





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