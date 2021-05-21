С начала года на предприятиях Казахстана погибло 59 работников

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Ежегодно на предприятиях Казахстана получают увечья более 1300 работников, из них порядка 200 погибают. Об этом в ходе брифинга в СЦК рассказал заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции - главный государственный инспектор труда Республики Казахстан Толеген Оспанкулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Только за 4 месяца текущего года на предприятиях страны пострадало 462 человека, 59 из которых погибли, рассказал Оспанкулов.

Спикер проинформировал, что в разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших в 2020 году отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса - 304 человека (20,2%) и строительной отрасли - 175 (11,6 %).

В разрезе регионов высокий уровень травматизма сохраняется в Карагандинской (пострадало 260 человек), Восточно-Казахстанской (209 человек), Костанайской (140 человек), Павлодарской (112 человек) областях и Алматы (110 человек)", - уточнили в пресс-службе МТСЗН.

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