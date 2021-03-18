Пострадавший при взрыве бочки на "АрселорМиттал Темиртау" рабочий скончался в больнице

Темиртау. 17 марта. Kazakhstan Today - Рабочий, пострадавший при взрыве бочки на "АрселорМиттал Темиртау", скончался в больнице, передает Kazakhstan Today.

Стало известно, что пострадавший при взрыве бочки с краской 50-летний рабочий завода АО "АрселорМиттал Темиртау", скончался в больнице, сообщает eKaraganda

По сообщению Манас Амирова, врача травматолога-ортопеда МБ Макажанова, пострадавший рабочий поступил в больницу в состоянии крайне тяжёлого ожогового шока и с термическим ожогом 90% поверхности тела. Несмотря на весь комплекс оказания медицинских услуг, состояние пациента ухудшилось, и 15 марта произошёл летальный исход.

Дополнительно сообщается, что состояние второго пострадавшего стабильное – ближе к средней степени тяжести. Он получает необходимое лечение.

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