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Два работника пострадали при пожаре ТЭЦ-2 в Темиртау

11.03.2021 7507
Два работника пострадали при пожаре ТЭЦ-2 в Темиртау
Темиртау. 11 марта. Kazakhstan Today - Слесарь и наладчик газопламенной аппаратуры ТЭЦ-2 города Темиртау получили ожоги в результате воспламенения паров ГСМ, передает Kazakhstan Today.
 

11 марта в механическом цехе произошло горение лакокрасочных отложений в ёмкости на площади 3 квадратных метра. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", - проинформировали в ДЧС Карагандинской области.

 
По данным ведомства, в результате пожара пострадали работники мастерской механического цеха. Слесарь и наладчик газопламенной аппаратуры получили ожоги.
 
Известно, что у 50-летнего мужчины диагноз - производственная травма, термический ожог грудной клетки, правого предплечья, кисти, правого бедра, обеих голеней на 25%. Лёгкий ожоговый шок. Он находится в Областном центе травматологии и ортопедии.
 
Травмы второго, 51-летнего пострадавшего более серьезные.
 

Производственная травма, термический ожог головы, грудной клетки, лица, обеих верхних конечностей, обеих нижних конечностей, ягодичной области, наружных половых путей. Имеет ожоги 3 А, Б степени, 95%. Тяжёлый ожоговый шок. Термоингаляционная травма верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения", - рассказали в управлении здравоохранения Карагандинской области.

 
В "АрселорМиттал Темиртау" прокомментировали, что при проведении сварочных работ воспламенились пары ГСМ. 
 

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