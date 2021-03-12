Два работника пострадали при пожаре ТЭЦ-2 в Темиртау

Темиртау. 11 марта. Kazakhstan Today - Слесарь и наладчик газопламенной аппаратуры ТЭЦ-2 города Темиртау получили ожоги в результате воспламенения паров ГСМ, передает Kazakhstan Today.

11 марта в механическом цехе произошло горение лакокрасочных отложений в ёмкости на площади 3 квадратных метра. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", - проинформировали в ДЧС Карагандинской области.

По данным ведомства, в результате пожара пострадали работники мастерской механического цеха. Слесарь и наладчик газопламенной аппаратуры получили ожоги.

Известно, что у 50-летнего мужчины диагноз - производственная травма, термический ожог грудной клетки, правого предплечья, кисти, правого бедра, обеих голеней на 25%. Лёгкий ожоговый шок. Он находится в Областном центе травматологии и ортопедии.

Травмы второго, 51-летнего пострадавшего более серьезные.

Производственная травма, термический ожог головы, грудной клетки, лица, обеих верхних конечностей, обеих нижних конечностей, ягодичной области, наружных половых путей. Имеет ожоги 3 А, Б степени, 95%. Тяжёлый ожоговый шок. Термоингаляционная травма верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения", - рассказали в управлении здравоохранения Карагандинской области.

В "АрселорМиттал Темиртау" прокомментировали, что при проведении сварочных работ воспламенились пары ГСМ.

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