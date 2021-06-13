Браконьеры жестоко избили егерей на Шардаринском водохранилище

ШЫМКЕНТ. 12 ИЮНЯ - Браконьеры оказали жестокое сопротивление инспекторам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инспекторы заметили нарушителей на Шардаринском водохранилище. Мужчины в масках глушили рыбу электроудочками. На требование прекратить незаконный промысел, браконьеры устроили беспредел. Шестеро мужчин стали наносить природоохранникам жестокие удары арматурой и веслами. А когда двое егерей упали в воду, стали добивать их электричеством. После все три лодки с подозреваемыми скрылись с места преступления, сообщает Otyrar.kz

Сообщается, что пострадавшие вызвали полицию. Один из егерей с травмой головы был госпитализирован.

Правоохранители и сотрудники природоохранного ведомства разыскивают подозреваемых. Досудебное расследование проводится по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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