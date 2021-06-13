Система Orphus

Браконьеры жестоко избили егерей на Шардаринском водохранилище

12.06.2021 3349
ШЫМКЕНТ. 12 ИЮНЯ - Браконьеры оказали жестокое сопротивление инспекторам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инспекторы заметили нарушителей на Шардаринском водохранилище. Мужчины в масках глушили рыбу электроудочками. На требование прекратить незаконный промысел, браконьеры устроили беспредел. Шестеро мужчин стали наносить природоохранникам жестокие удары арматурой и веслами. А когда двое егерей упали в воду, стали добивать их электричеством. После все три лодки с подозреваемыми скрылись с места преступления, сообщает Otyrar.kz.
 
Сообщается, что пострадавшие вызвали полицию. Один из егерей с травмой головы был госпитализирован.
 
Правоохранители и сотрудники природоохранного ведомства разыскивают подозреваемых. Досудебное расследование проводится по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
 
Им грозит до 10 лет лишения свободы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая