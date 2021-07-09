В районе алматинской барахолки произошел пожар

Скрин с видео

АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - В группе kris_p_kz появились кадры пожара в районе барахолки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 1,5-2 километрах от алматинской барахолки в микрорайоне Ожет произошло горение наружной обшивки строящегося здания из пеноплекса на площади 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных, сообщает пресс-служба ДЧС города.

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