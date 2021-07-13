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Пропавшего семилетнего мальчика вернули домой полицейские Туркестанской области

12.07.2021 6724
Пропавшего семилетнего мальчика вернули домой полицейские Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 12 ИЮЛЯ - В Туркестанской области полицейские вернули домой пропавшего 7-летнего мальчика, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

В дежурную часть Байдибекского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что без вести пропал ее малолетний сын. Как рассказала женщина, она вместе с сыном приехала в гости к сестре, где мальчик ушел играть с чужими детьми и пропал. После безуспешных самостоятельных поисков, жительница района обратилась за помощью в отдел полиции", - сообщили в областном департаменте полиции.

 
Полицейские сразу приступили к поискам пропавшего мальчика. В течение полутора часов ребёнок был найден и возвращён матери. Как выяснилось, маленький мальчик играл на улице, а потом заблудился. 
 
Мать школьника выразила искреннюю благодарность полицейским Байдибекского РОП.
 

Днём я не нашла своего ребенка на улице. Везде искала, но безрезультатно и обратилась за помощью к полицейским. Стражи порядка сразу же нашли моего сына. Большое спасибо сотрудникам полиции!" - поблагодарила местная жительница.

 
В департаменте рекомендовали гражданам быть внимательными к своим детям и не оставлять их без присмотра. Если же ребенок пропал, то незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.
 

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