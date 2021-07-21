В Актау обрушилось общежитие в колонии, погибли двое осужденных

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АКТАУ. 20 ИЮЛЯ - Двое осужденных погибли при обрушении общежития в колонии в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел, вчера, около 16.00, в учреждении ГМ-172/6 департамента УИС по Мангистауской области произошло частичное обрушение двухэтажного здания одного из общежитий для осужденных.

На данный момент установлено, что во время происшествия внутри общежития находились 10 человек, из которых 9 извлечены. В результате от полученных травм скончались двое осуждённых, состояние остальных удовлетворительное. Для оказания тщательного обследования потерпевшие вывезены в больницу", - проинформировали в ведомстве.

В учреждении работают аварийно-спасательная бригада ДЧС, сотрудники департамента полиции, прокуратуры, привлечена спецтехника, ведутся работы по поиску еще одного осужденного.

В Комитете УИС организован круглосуточный колл-центр для родственников осужденных, по номеру 8 (7172) 72-30-40 (Нур-Султан), 8-776-677-80-77.

Создана специальная комиссия во главе с заместителем министра Арыстангани Заппаровым, куда вошли руководство Комитета УИС, участники Национального превентивного механизма. Члены комиссии выехали на место для выяснения обстоятельств происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование, проводится служебная проверка.

Ситуация находится на особом контроле руководства МВД.





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