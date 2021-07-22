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Пожар в Алматы потушили с помощью автопоезда

21.07.2021 8452
Пожар в Алматы потушили с помощью автопоезда
Фото: сайт gov.kz
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - В Наурызбайском районе Алматы крупный пожар потушили менее чем за час с помощью автопоезда, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сообщение о пожаре в нефункционирующем СТО в Наурызбайском районе по проспекту Райымбека поступило в 11.33. Открытым пламенем горела кровля одноэтажного пустующего здания на общей площади 220 квадратных метров. На месте пожара развернут штаб, создано два пожарных участка - с западной и юго-восточной стороны. В связи с удаленностью источников водоснабжения, задействован пожарный автопоезд, протянуты магистральные линии, обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили в ДЧС Алматы. 

 
Пожарные не дали распространиться огню на большую часть здания и смежные боксы. 
 

Тушение осложнялось конструктивными особенностями многослойной кровли: поверх бетонной плиты уложена битумная мастика, поверх которой установлен металлошифер по деревянной обрешетке. Пожарные вскрывали кровлю аварийно-спасательными инструментами, задействованы две пожарные автолестницы".

 
Огонь удалось локализовать менее чем за час. В тушении пожара задействовано 12 единиц техники и более 40 человек. Жертв и пострадавших нет.
 

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