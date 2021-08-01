В Балхаше коровы попали под арест и были помещены на штрафстоянку

БАЛХАШ. 31 ИЮЛЯ - Полицейские получили поток жалоб от горожан на беспризорное стадо. В итоге арестованы и водворены на штрафстоянку 14 коров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В отношении владельца скота составлен протокол об административном правонарушении в виде предупреждения по статье 408 кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных", сообщает Telegram-канал " Патриот ".

Полицейские учли, что такое с ним произошло впервые, поэтому решили не наказывать его штрафом. Скот находился на штрафстоянке сутки. За этот срок содержания животных под стражей хозяин должен выплатить 1000 тенге за каждую корову.

По словам владельца стада, он не отгонял скот в город. Видео, на котором засняты животные на городских улицах, ему отправили знакомые, и он сразу же выехал на поиски.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства