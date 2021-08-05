В озере Рудничное в Карагандинской области обнаружено тело пропавшего мужчины

ФОТО: eKaraganda

КАРАГАНДА. 4 АВГУСТА - 3 августа, в 08.15, в Бухаржырауском районе, в озере Рудничное, обнаружено и извлечено из воды тело 32-летнего мужчины, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчина, предположительно, утонул 27 июля 2021 года при невыясненных обстоятельствах в 2 километрах юго-западнее от села Шалкар, сообщает eKaraganda

В ДЧС региона подчеркнули, что основными причинами трагедий на воде являются купание в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, а также оставление детей без присмотра.

1 августа в Усть-Каменогорске, на реке Ульбе, утонул парень 2003 года рождения. 3 августа в Павлодаре, пытаясь спасти девочку, утонул мужчина 1962 года рождения.

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