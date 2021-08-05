Система Orphus

В озере Рудничное в Карагандинской области обнаружено тело пропавшего мужчины

04.08.2021 6292
В озере Рудничное в Карагандинской области обнаружено тело пропавшего мужчины
ФОТО: eKaraganda
КАРАГАНДА. 4 АВГУСТА - 3 августа, в 08.15, в Бухаржырауском районе, в озере Рудничное, обнаружено и извлечено из воды тело 32-летнего мужчины, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мужчина, предположительно, утонул 27 июля 2021 года при невыясненных обстоятельствах в 2 километрах юго-западнее от села Шалкар, сообщает eKaraganda
 
В ДЧС региона подчеркнули, что основными причинами трагедий на воде являются купание в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, а также оставление детей без присмотра. 
 
1 августа в Усть-Каменогорске, на реке Ульбе, утонул парень 2003 года рождения. 3 августа в Павлодаре, пытаясь спасти девочку, утонул мужчина 1962 года рождения.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая