В ВКО парень утонул в реке Ульбе

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 АВГУСТА - В Усть-Каменогорске, на реке Ульбе, утонул парень 2003 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

1 августа 2021 года парень 2003 года рождения ушел из дома и не вернулся. Спустя день его родственникам поступил звонок о том, что проходившие мимо реки Ульбы обнаружили вещи и мобильный телефон, по которому и совершили звонок. 3 августа родственники пропавшего обратились за помощью к спасателям ДЧС ВКО, которые приступили к поисковым работам", -рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

4 августа в реке Ульба очевидцы обнаружили тело, спасатели извлекли его на берег. Семья опознала потерявшегося парня.

Спасатели напоминают, что ни в коем случае нельзя купаться в необорудованных местах, где нет спасателей и не проверено дно водоема.

Запрещено:

-прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

-нырять в непроверенных и необорудованных местах;

-плавать на предметах, не предназначенных для плавания.





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