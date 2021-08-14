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В Жамбылской области под колесами поезда погибла трехлетняя девочка

13.08.2021 5455
ТАРАЗ. 13 АВГУСТА - Трехлетняя девочка погибла под колесами поезда в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Трагедия произошла на станции Кумшагал. Женщина вместе с ребенком переходила железнодорожные пути, пролезая под вагонами грузового состава. В это время поезд тронулся. От полученных травм девочка скончалась на месте, сообщает "Хабар 24". 
 
На движение других поездов происшествие не повлияло. С матерью погибшей работают психологи. У нее есть еще один ребенок.
 
По данному случаю проводят следственные мероприятия. 
 

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 344, это нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта. В ходе следственных действий виновных установят, если виновные будут", - сказал начальник отделения административной полиции ДП на транспорте Максат Дуйсенбиев.


 

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