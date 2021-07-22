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УРАЛЬСК. 21 ИЮЛЯ - В больнице Уральска скончался мужчина, которому отрезало ногу поездом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Пострадавший, который лишился обеих ног на железнодорожных путях, продолжает получать лечение в больнице.

9 июля в Уральске недалеко от станции Деркул-2 мужчина попал под грузовой поезд. Ему отрезало обе ноги. Тогда 45-летний пострадавший был доставлен в больницу, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что пациент находится в отделении травматологии Областной многопрофильной больницы и получает необходимое лечение.

Спустя два дня, 11 июля, под Деповским мостом под поезд попал еще один мужчина, ему отрезало ногу.

16 июля в Уральске пенсионер попал под поезд и погиб.

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