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В Уральске мужчине отрезало ногу поездом

11.07.2021 10450
УРАЛЬСК. 11 ИЮЛЯ - В Уральске пожилой мужчина попал под поезд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
ЧП произошло утром 11 июля, под путепроводом в районе депо. 80-летний мужчина попал под поезд. Ему отрезало ногу.
 
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили изданию "Мой город", что у пострадавшего травматическая ампутация правой нижней конечности, открытый перелом голени левой ноги, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
 
Пациент был доставлен в Областную многопрофильную больницу.
 
По информации департамента полиции на транспорте, данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Уральск по части 1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта). Проводится расследование.

 

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