В Уральске мужчине отрезало ногу поездом

УРАЛЬСК. 11 ИЮЛЯ - В Уральске пожилой мужчина попал под поезд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ЧП произошло утром 11 июля, под путепроводом в районе депо. 80-летний мужчина попал под поезд. Ему отрезало ногу.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили изданию " Мой город ", что у пострадавшего травматическая ампутация правой нижней конечности, открытый перелом голени левой ноги, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Пациент был доставлен в Областную многопрофильную больницу.

По информации департамента полиции на транспорте, данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Уральск по части 1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта). Проводится расследование.





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