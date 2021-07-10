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В Уральске мужчина попал под поезд и лишился обеих ног

09.07.2021 7291
УРАЛЬСК. 9 ИЮЛЯ - Мужчина попал под поезд 9 июля, недалеко от станции Деркул-2, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
У пострадавшего травматическая ампутация обеих нижних конечностей, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Пациент находится в реанимации Областной многопрофильной больницы в тяжелом состоянии", - сообщили в пресс-службе облздрава.

 
По информации департамента полиции на транспорте, данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Уральск по части 1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта). Проводится расследование.
 

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