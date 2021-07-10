В Уральске мужчина попал под поезд и лишился обеих ног

УРАЛЬСК. 9 ИЮЛЯ - Мужчина попал под поезд 9 июля, недалеко от станции Деркул-2, передает KAZAKHSTAN TODAY.

У пострадавшего травматическая ампутация обеих нижних конечностей, сообщает портал "Мой ГОРОД ".

Пациент находится в реанимации Областной многопрофильной больницы в тяжелом состоянии", - сообщили в пресс-службе облздрава.

По информации департамента полиции на транспорте, данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Уральск по части 1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта). Проводится расследование.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства