В Уральске пенсионер попал под поезд и погиб

УРАЛЬСК. 19 ИЮЛЯ - Несчастный случай произошел 16 июля. Мужчина переходил железнодорожные пути в районе поселка Желаево в обед, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

65-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался по дороге в больницу, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Мужчина получил политравму. Открытую черепно-мозговую травму, перелом костей основания черепа, мозговую кому и внутреннее кровотечение", - пояснили в пресс-службе управлении здравоохранения ЗКО.

По словам заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Уральск Руслана Колтубаева, мужчину сбил грузовой поезд на перегоне Уральск - Желаево.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Уральск по части 1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта). Проводится расследование.

9 июля в Уральске мужчина попал под поезд и лишился обеих ног. 11 июля в Уральске мужчине отрезало ногу поездом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства