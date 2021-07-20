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В Уральске пенсионер попал под поезд и погиб

19.07.2021 5374
УРАЛЬСК. 19 ИЮЛЯ - Несчастный случай произошел 16 июля. Мужчина переходил железнодорожные пути в районе поселка Желаево в обед, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
65-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался по дороге в больницу, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Мужчина получил политравму. Открытую черепно-мозговую травму, перелом костей основания черепа, мозговую кому и внутреннее кровотечение", - пояснили в пресс-службе управлении здравоохранения ЗКО.

 
По словам заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Уральск Руслана Колтубаева, мужчину сбил грузовой поезд на перегоне Уральск - Желаево.
 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Уральск по части 1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта). Проводится расследование.
 
9 июля в Уральске мужчина попал под поезд и лишился обеих ног. 11 июля в Уральске мужчине отрезало ногу поездом.
 

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