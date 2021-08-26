Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области

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ТАЛДЫКОРГАН. 25 АВГУСТА - В Алматинской области в результате столкновения двух автомобилей скончались четыре человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Авария произошла утром 25 августа в селе Райымбек. Видео последствий появилось в социальных сетях. По предварительным данным, столкновение случилось по вине водителя автомобиля Toyota Carina, выехавшего на полосу встречного движения.

На месте происшествия погиб 21-летний пассажир LADA 2107. Еще три человека: 61-летний водитель автомобиля LADA 2107 и два пассажира автомобиля Toyota Carina - скончались при доставлении в больницу Каскелена.

Различные травмы получили еще четверо участников ДТП. Во всех обстоятельствах предстоит разбираться сотрудникам полиции.





Кроме того, подробности аварии сообщили в пресс-службе РОСО МЧС РК. По информации спасателей, в результате лобового столкновения в одной из машин между передним сиденьем и приборной панелью оказалась зажата женщина. На место происшествия выехала оперативная группа РОСО в количестве 6 человек. Пострадавшая находилась в тяжелом состоянии. У нее было кровотечение и открытый перелом ноги. Приняв меры для остановки кровотечения, сотрудники РОСО при помощи гидравлического инструмента освободили женщину и передали в руки сотрудников скорой помощи.

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