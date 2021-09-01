МВД ведет расследование по факту взрывов в Жамбылской области

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НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз на брифинге ведомства сообщил, что в Жамбылской области ведется расследование по факту взрывов на территории воинской части, передаёт KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на газету "Казахстанская правда".

В целях полного и объективного расследования по факту взрывов на территории воинской части в Жамбылской области создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников центрального аппарата МВД. Расследование ведется по части 3 статьи 462 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывчатыми веществами, повлекшее смерть двух и более лиц)", - сообщил спикер.

По его словам, проводятся неотложные следственные мероприятия, в том числе допросы потерпевших и свидетелей, а также осмотры поврежденных объектов для установления ущерба.

Назначены соответствующие судебные экспертизы и другие исследования с привлечением профильных специалистов. На месте происшествия работает бригада саперов, проводятся поисковые работы с привлечением кинологов со служебно-розыскными собаками. В настоящее время обнаружены тела 15 военнослужащих и спасателей", - дополнил официальный представитель МВД РК.

Он также сообщил, что в соответствии с требованиями статьи 201 уголовно-процессуального кодекса иная информация по досудебному расследованию разглашению не подлежит.

В пресс-службе ведомства отметили, что для охраны общественного порядка и ликвидации последствий происшествия задействовано более 800 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, 113 единиц специальной техники, из них 54 единицы департамента полиции и 59 других государственных органов.

Полиция временно перекрыла подъездные пути к месту ЧП, в том числе железнодорожные, и организовала сопровождение на место происшествия бригад скорой медицинской помощи.

Для охраны общественного порядка военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники полиции ведут круглосуточное патрулирование. Оперативная обстановка на месте ЧП стабильная и находится под контролем правоохранительных органов.





Напомним, первая информация о взрывах и пожаре в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, поступила 26 августа. В пресс-службе Минобороны сообщили, что "около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов".





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