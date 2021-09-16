Скандал в детдоме прокомментировали в прокуратуре Алматы

АЛМАТЫ. 15 СЕНТЯБРЯ - Прокуратура Алматы завершила внеплановую проверку в Специализированном комплексе "Жануя". В ходе проверки выявлена необоснованная переплата заработной платы работникам учреждения, недостача товарно-материальных ценностей, в том числе спонсорской помощи, оплата за непроизведенный текущий ремонт помещений, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Также в детском доме не соблюдались положенные нормы по питанию детей, закупались некачественные продукты, нарушались условия их хранения, сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за бездействия администрации 22 воспитанника годами не получали государственную социальную помощь на сумму 10 млн тенге, на детей-сирот несвоевременно оформлялось недвижимое имущество покойных родителей. Сироты с ограниченными возможностями не получали должной психолого-медицинской помощи, в последующем 18 выпускников с запущенными диагнозами переведены в Дом инвалидов.

Здание центра 1967 года, находится в плачевном санитарном и противопожарном состоянии, капитальный ремонт никогда не проводился.

По представлению прокуратуры акиматом Алматы выделены средства на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта всего здания и благоустройства территории.

По материалам проверки начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в крупном размере на сумму 58 миллионов тенге (пункт 1 части 3 статьи 189 УК РК). Расследование поручено департаменту экономических расследований Алматы.

В рамках расследования бывший руководитель гражданка К. отстранена от должности, а заместитель по воспитательной работе гражданка Ш. уволена в связи с утратой доверия.

Остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению в порядке статьи 201 УПК РК.

Ранее в департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию о конфликте двух воспитанниц детского дома.

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