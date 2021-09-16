В полиции прокомментировали конфликт воспитанниц в детском доме Алматы

Алматы. 15 СЕНТЯБРЯ - В департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию о конфликте двух воспитанниц детского дома, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Видеозапись инцидента накануне появилась в социальных сетях.





По данному факту управлением полиции Медеуского района начата проверка, которой установлено, что на видео запечатлен конфликт двух воспитанниц детского дома, 2004 и 2005 годов рождения, имевший место 3 сентября 2021 года. Об указанном факте ранее в полицию никто не сигнализировал", - сообщили в пресс-службе ДП.

Стражи порядка уточнили, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление истинных обстоятельств, по результатам чего в соответствии с законодательством будут приняты меры.

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