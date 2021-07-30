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В Алматы вынесли приговор соцпедагогу по делу о хищении миллионов со счетов сирот

29.07.2021 6778
В Алматы вынесли приговор соцпедагогу по делу о хищении миллионов со счетов сирот
mage by Carrie Z from Pixabay
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - В Алматы суд вынес приговор в отношении социального педагога, которая на протяжении нескольких лет занималась хищением денежных средств со счетов воспитанников детского дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На своей странице в социальной сети Facebook уполномоченный по правам детей в Казахстане Аружан Саин поделилась подробностями.
 

В Алматинском областном детском доме №1 в Баганашиле на протяжении нескольких лет социальный педагог крала деньги со счетов воспитанников, на которые поступали государственные пособия по утере кормильца и по инвалидности", - пояснила Саин.

 
Пользуясь доступом к платежным картам сирот, педагог оплачивала ими покупки в магазинах, делала переводы на карты других лиц, снимала наличные через банкоматы.
 
Руководство детдома не сделало ничего, чтобы воспрепятствовать данному факту, подчеркнула Аружан Саин.
 

В результате халатности должностных лиц 32 воспитанникам детского дома был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере - на общую сумму 67,367 млн тенге. Впоследствии часть ущерба была компенсирована. В обвинительном заключении фигурируют имена 27 потерпевших, общая сумма ущерба - 52,440 млн тенге", - пишет Саин.

 
На днях Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор. Социального педагога Маржан Мустафину, которая работала в детдоме с 2013 года, признали виновной в присвоении либо растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Она приговорена к семи годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. На 10 лет ее лишили права заниматься работой, связанной с материальной ответственностью в сфере педагогической деятельности.
 
Директор детского дома Гульмира Кондыбаева, которая работа в детдоме с 2016 года, признана виновной по статье Уголовного кодекса (Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия). Ей назначен штраф в размере 1000 МРП (2 778 000 тенге). Женщину лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.
 

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