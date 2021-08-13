В Алматы за кражу 67 млн тенге осуждены директор и социальный педагог детского дома

АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - В Алматы за хищение 67 млн тенге осуждены директор и социальный педагог Алматинского областного детского дома №1, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Официальная информация об этом появилась сегодня на сайте Агентства по финансовому мониторингу РК.

Следствие доказало, что социальный педагог детского дома М. Мустафина, пользуясь служебным положением, совершила хищение вверенных ей денежных пособий путем присвоения и растраты на сумму 67 миллионов тенге. Осужденная Мустафина, имея доверенность на представление интересов опекуна от руководителя детского дома, оформляла пособия по утере кормильца и инвалидности воспитанникам, а также открывала в банках второго уровня карточные счета на них. Имея полный доступ к расчетным счетам воспитанников, посредством мобильного банкинга осуществляла переводы денежных средств с расчетных счетов воспитанников детдома на личный карточный счет, а также снимала некоторые средства с банкоматов, с использованием банковских карт самих воспитанников. Такой противоправной деятельностью осужденная занималась с декабря 2015 года по август 2020 года. В свою очередь, директор детского дома Г. Кондыбаева, узнав осенью 2018 года о фактах хищения Мустафиной, скрыла это от уполномоченных органов, не отстранила ее от занимаемой должности и не ограничила доступ к счетам воспитанников детского дома", - сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.

В настоящее время часть ущерба в размере более 10 миллионов тенге возмещена в пользу воспитанников детского дома. Оставшуюся сумму в размере 52,4 млн тенге суд обязал восстановить потерпевшим. Осужденные вину в содеянном признали.

Приговором суда М. Мустафина признана виновной по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере) с назначением наказания в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 10 лет. Г. Кондыбаева признана виновной по статье 371 УК РК (Халатность) с назначением штрафа на сумму 2,7 млн тенге и лишения права занимать должности на государственной службе".





Ранее сообщалось , что уполномоченный по правам детей в Казахстане Аружан Саин выложила пост в Facebook, в котором поделилась подробностями о громком деле.

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