Жители Семея задыхаются от дыма горящей свалки

СЕМЕЙ. 20 СЕНТЯБРЯ - Жители Семея жалуются на дым от горящего мусорного полигона, передает KAZAKHSTAN TODAY.



"Помогите, пожалуйста, не знаем, куда обратиться. Из-за того, что горит свалка, в нашем районе ужасный запах, дети даже нормально на улице поиграть не могут из-за вони. Белье во дворе повесить нельзя, появляется какой-то налёт и неприятно пахнет", - пишет в Instagram житель Компоселка.



Как пишут жители, третьи сутки в городе нечем дышать, из-за того, что горит полигон твердых бытовых отходов, а руководство предприятия не может справиться с ситуацией и локализовать возгорание. Площадь свалки - 69 гектаров. Жители окрестных поселков задыхаются от черного дыма.



"Опубликуйте, пожалуйста. В Компоселке ужасный запах от пожаров на полигоне. Эти пожары вредят экологии и нашему здоровью. Просим незамедлительно принять меры!" - пишут пользователи паблика fcity.



Ситуацию прокомментировал руководитель отдела ЖКХ города Семея Амантай Отелбаев. По его словам, полигон принадлежит одному из местных предпринимателей.



"На своей огороженной территории он сжигает мусор. Однако это сильно вредит экологии города. Жители близ расположенных районов выражают недовольство. В основном в окрестности расположены частные дома, дети не могут выходить на улицу, потому что будут дышать этим воздухом. Жители города боятся за свое здоровье из-за неприятного запаха. А бизнесмен никакие меры не предпринимает", - пояснил представитель акимата.



По его словам, акимат проведет проверку на полигоне, если нарушения не будут устранены, договор с ним будет расторгнут. Сотрудник акимата также пообещал, что департамент экологии и природоохранная полиция примут меры в отношении владельца полигона.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства