Два человека погибли в ДТП в Жамбылской области

Фото: polisia.kz

ТАРАЗ. 24 СЕНТЯБРЯ - Два человека погибли в страшном ДТП в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ночью 23 сентября на 24-м километре трассы Б. Момышулы – Кошкар-ата Жуалынского района произошло столкновение автомашин Аudi-80 и ЗИЛ-130. После столкновения возникло возгорание автомобилей. В результате возгорания водитель и пассажир автомобиля Аudi-80 скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир ЗИЛа с различными травмами доставлены в Центральную районную больницу", - сообщает Polisia.kz.

По факту начато досудебное расследование. Причины ДТП выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз. В интересах следствия подробности дела не разглашаются.

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