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Пожар в Алматы: горела крыша столярного цеха

01.10.2021, 15:58 74899
Пожар в Алматы: горела крыша столярного цеха
АЛМАТЫ. 1 ОКТЯБРЯ - В Алматы загорелась крыша столярного цеха, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

1 октября, в 14.50, силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному рангу в Алмалинский район, проспект Райымбека, 348/3. Открытым пламенем горела кровля одноэтажного столярного цеха в покрасочном отделе. Создалась угроза перехода огня на кровлю примыкающего здания", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

 
На тушение пожара были отправлены 30 человек личного состава и 11 единиц техники. 
 
Пожар был ликвидирован через 16 минут. 
 

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    Пожар в торговом доме в Нур-Султане потушен

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    Пожар в торговом доме в Нур-Султане потушен
    Фото: ДП Нур-Султана
    НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Пожар в торговом доме в Нур-Султане "Астыкжан" потушен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    К данному часу пожар в торговом доме ликвидирован. По предварительным данным, площадь возгорания составила 7 тыс. квадратных метров.
     
    Между тем в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана сообщили о том, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 292 (Нарушение требований пожарной безопасности) УК РК. Для определения нанесенного ущерба создан оперативный штаб с участием представителей акимата и руководства торгового дома.
     
    Напомним, пожар в торговом центре "Астыкжан" возник сегодня, в 09.42, в мебельном салоне на третьем этаже. В результате пострадала 20-летняя сотрудница мебельного цеха, которая, спасаясь, выпрыгнула из окна. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
     

    В Нур-Султане произошел пожар в торговом центре, пострадала девушка

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    НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Сегодня в столичном торговом центре "Астыкжан" произошел пожар, в результате пострадала девушка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Как сообщает ДЧС Нур-Султана, 2 октября, в 09.42, пожарные подразделения ДЧС города выехали по повышенному номеру вызова на поступившее сообщение о пожаре по адресу: проспект Аль-Фараби, 28.
     

    По прибытии огнеборцев уже через 6 минут на место вызова установлено, что в торговом центре "Астыкжан" горит мебельный салон на третьем этаже", - проинформировали в пресс-службе.

     
    Также сообщается, что при пожаре пострадала 20-летняя девушка - сотрудница мебельного цеха "Универсал". Она доставлена в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО), ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
     
    На месте происшествия организован штаб пожаротушения. Над ликвидацией возгорания работают 76 человек и 19 единиц техники.

    Дополнено. Как стало известно, пострадавшая девушка выпрыгнула из окна.
     
     

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