В столичном ТРЦ обнаружили подозрительную коробку

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В ТРЦ "Mega Silk Way" Нур-Султана обнаружили подозрительную коробку в мусорном контейнере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, 8 октября, около 14.10, на пульт 102 поступило сообщение о том, что в ТРЦ "Mega Silk Way" по проспекту Кабанбай батыра в мусорном контейнере обнаружена подозрительная картонная коробка.

На место незамедлительно выехали экстренные службы. По прибытии, информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что коробку от вещей оставил мужчина после ярмарки. С жителем города проведена беседа профилактического характера.