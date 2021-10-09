В столичном ТРЦ обнаружили подозрительную коробку

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АКТАУ. 8 ОКТЯБРЯ - В Актау глава строительной компании похитила более 200 млн тенге бюджетных денег, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Факт присвоения и растраты бюджетных средств выявил территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области, сообщает портал "Мой ГОРОД"
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В 2018-2020 годах между ТОО "Комфорт Строй Актау" и ТОО "Актау тургын уй", 100%-ным учредителем которого является управление финансов Мангистауской области, были заключены договоры на приёмку и жилищно-эксплуатационное обслуживание 23 жилых домов в Актау после капитального ремонта, а также на ведение учета и приема ежемесячных возвратных платежей и жилищной помощи от жильцов", - рассказали в ведомстве.
В результате директор "Комфорт Строй Актау" сняла наличными со счетов ТОО более 228 миллионов тенге. Суд огласил приговор по делу - женщину лишили свободы на семь лет.
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БАТУМИ. 8 ОКТЯБРЯ - В центре грузинского Батуми обрушилась часть пятиэтажного жилого дома, под завалами могут находиться люди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На этот момент известно, что грузинские спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося жилого дома трех человек: несовершеннолетнего, мужчину и новорожденного ребенка, передает РИА Новости
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У мужчины легкие повреждения, несовершеннолетний ребенок доставлен в больницу.
ЧП произошло в центре Батуми, на улице 26 мая. Обрушилась часть жилого пятиэтажного дома постройки 80-х годов прошлого века.
Есть пострадавшие", - добавляется в сообщении.
Под завалами могут находиться люди, в том числе дети. Под обломки дома также попали около десяти машин.
На месте работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
МОСКВА. 7 ОКТЯБРЯ - В результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек, пишет газета Dawn со ссылкой на местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы сообщало о 15 жертвах бедствия, пишет РИА Новости
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По информации местного издания, также пострадали более 300 человек.
Геологическая служба США (USGS) ранее зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 в 01.01 по московскому времени.
Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.