ПАВЛОДАР. 28 ОКТЯБРЯ - В Павлодарской области опрокинулся мотоцикл, в результате чего погиб пассажир транспортного средства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"28 октября, в 17.15, в степном массиве вблизи села Хмельницкое Щербактинского района 35-летний водитель мотоцикла, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание", - сообщает pavon.kz
В результате аварии 46-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.
Мотоцикл находится на штрафстоянке. По факту ДТП проводится проверка.
С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 451 ДТП, в результате которых 38 человек погибли, 676 получили травмы.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Нур-Султане погиб мотоциклист.
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В Павлодарской области опрокинулся мотоцикл
ПАВЛОДАР. 28 ОКТЯБРЯ - В Павлодарской области опрокинулся мотоцикл, в результате чего погиб пассажир транспортного средства, передает KAZAKHSTAN TODAY.