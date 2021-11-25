Два сельчанина утонули в Актюбинской области

АКТОБЕ. 24 НОЯБРЯ - В Актюбинской области в реке Темир во время поиска скота утонули два сельчанина 63 и 65 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
23 ноября житель Темирского района обнаружил на реке Темир тело человека и сообщил в полицию. На место происшествия были направлены сотрудники полиции и спасатели, установившие личность 65-летнего жителя поселка Кенкияк, пишет Polisia.kz.
При опросе родственников выяснилось, что погибший направился на поиски домашнего скота вместе с соседом. На дне реки, глубина которой составляет около 2,5 метров, водолазами было обнаружено тело 63-летнего соседа.
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Из-за непогоды в ВКО ограничено движение на трассе в РФ
25.11.2021, 18:10 13123
Фото: Фот: Liter.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 НОЯБРЯ - На участке автодороги, ведущей в Россию, отграничено движение транспорта. Причиной стала непогода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
25 ноября 2021 года, в 16.30, в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед), введено ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта на автодороге Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, километры 15-й - 105-й, участок поселок Белоусовка - город Риддер", - сообщает в Инстаграме Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и безопасности автомобилистов рекомендуется воздержаться от дальних поездок.
Пожар на складе в Алматы: в тушении задействованы 70 человек
25.11.2021, 17:12 19711
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - В Алматы горит склад, пожарные расчеты ДЧС выехали по повышенному рангу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вызов поступил в 16.35. Сообщалось, что в Жетысуском районе, по адресу: микрорайон Кокмайса, 26 горит склад. По прибытии первых пожарных расчетов через 3 минуты, происходило горение открытым пламенем металлического ангара, создалась угроза распространения на соседние складские помещения", - сообщили в ДЧС Алматы.
На месте создан оперативный штаб, развернуто 2 боевых участка. В тушении огня задействовано более 70 человек личного состава и 21 единица техники. Огонь удалось локализовать меньше чем за час.
Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области
КУЗБАСС. 25 НОЯБРЯ - В результате пожара на шахте в Кузбассе погибли 11 человек, еще 36 горняков разыскивают, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает ТАСС, взрыв произошёл сегодня утром в штреке. По словам горняков, утром перед пересменкой приборы показали превышение уровня метана, но их всё равно заставили работать. По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. Источник в экстренных службах сообщил, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли. Дым по вентиляции распространился по всей шахте, взрыва не последовало, повреждений нет.
Погибли 11 человек. Пострадали 45, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Всего на момент задымления, по данным МЧС, в шахте находились 285 человек. Эвакуированы 239 человек. Также установлено местонахождение оставшихся горняков, их спасение осложняется сильным задымлением".
Между тем Mash сообщает, что последняя проверка на шахте "Листвяжная" в Кузбассе проводилась вчера. Нарушений не выявили.