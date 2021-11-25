Два сельчанина утонули в Актюбинской области

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АКТОБЕ. 24 НОЯБРЯ - В Актюбинской области в реке Темир во время поиска скота утонули два сельчанина 63 и 65 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

23 ноября житель Темирского района обнаружил на реке Темир тело человека и сообщил в полицию. На место происшествия были направлены сотрудники полиции и спасатели, установившие личность 65-летнего жителя поселка Кенкияк, пишет Polisia.kz

При опросе родственников выяснилось, что погибший направился на поиски домашнего скота вместе с соседом. На дне реки, глубина которой составляет около 2,5 метров, водолазами было обнаружено тело 63-летнего соседа.