Отбившиеся от табуна лошади стали причиной аварии в СКО

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 7 ДЕКАБРЯ - В Северо-Казахстанской области из-за отбившихся от табуна лошадей произошло ДТП, одна лошадь погибла, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вечером 5 декабря в Акжарском районе, на автодороге Кокшетау - Омск, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием лошадей. 18-летний водитель автомашины Lada Priora направлялся из райцентра Кишкенеколь в город Кокшетау, когда животные выбежали на дорогу. Уйти от столкновения не удалось, в результате чего одна лошадь погибла. Полицейские, прибыв на место происшествия, установили, что несколько лошадей отбились от табуна. В отношении пастуха был составлен административный протокол", - сообщает Polisia.kz.
Стоит отметить, что бродячий скот регулярно становится причиной дорожно-транспортных происшествий на загородных трассах.
С начала года на территории Акжарского района за вольный выпас составлено 158 протоколов по статье 408 Административного кодекса РК (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек), - говорит начальник отдела полиции Акжарского района Еркин Махметов.
Всего по области с начала года по данной статье к административной ответственности привлечено 2587 правонарушителей.
Так, в ноябре, в Акмолинской области из-за оставленных без присмотра лошадей перевернулся автомобиль. В результате аварии с различными телесными повреждениями водитель и пассажир автомашины были доставлены в больницу.