В Актау загорелась крыша крупного жилого комплекса

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Пожар начался в 14.20 в новом жилом комплексе "Флоренция", расположенном у жилого комплекса "Дукат" в 17-м микрорайоне.
На место направились несколько пожарных экипажей. Видео с пожаром рассылают жители Актау в социальных сетях.
Reis DV767 Nur-Sultan-Petropavlovsk 19.12.21 otmenen. Besplatnoe perebronirovanie na blizhaishii reis/vozvrat bileta, po mestu priobreteniya. Prinosim izvineniya za neudobstva", - сказано в сообщении.
Собака справляла нужду возле столба, и ее убило током. Спустя примерно десять дней, к столбу подошла корова. Сначала животное загорелось, а затем погибло", - рассказывает автор видео.
Хочу выразить огромную благодарность сотруднику УССО СКО сержанту полиции Асхату Оспанову. Он не оставил меня в трудную минуту на морозе. Усадил в своё авто, а сам начал останавливать другие машины, спрашивать у водителей паяльную лампу, помог отогреть и запустить мой грузовик", сказал водитель.
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Вчера в поселке произошел конфликт нескольких юношей, и один из них спрятался в какой-то момент за автобусной остановкой. Кто-то из участников конфликта это заметил и выстрелил в сторону спрятавшегося, но попал в трех учениц 9-10 классов одной из местных школ. Девочки в это время ждали на остановке автобус".
Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?