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Стала известна причина пожара на пристани в Усть-Каменогорске 31 декабря

03.01.2022, 11:09 16071
Стала известна причина пожара на пристани в Усть-Каменогорске 31 декабря
Фото: YK.KZ
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 ЯНВАРЯ -31 декабря в Усть-Каменогорске случился крупный пожар. На Аблакетском причале загорелись два теплохода и дебаркадер, который использовался в качестве причала и кафе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
3 января в ДЧС ВКО сообщили, что загорание началось от проводов электроприбора - обогревателя типа "пушка" в кафе, сообщает YK.KZ
 
Дальнейшее расследование происшествия передано полиции.
 

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новости по теме

В Мангистауской области на трассе перевернулась "Газель"

03.01.2022, 12:23 13391
АКТАУ. 3 ЯНВАРЯ - ДТП произошло вечером 1 января на 186/41 километрах трассы Жанаозен-Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водитель "Газели" не справился с управлением и перевернулся, сообщает "Лада". 
 
Ведется досудебное расследование. В аварии никто не пострадал.
 
Очевидцы ДТП сообщили о гололеде на дороге.
 
В ночь с 14 на 15 декабря в Мангистауской области из-за сильного ветра перевернулась грузовая "Газель".
 
 

В карагандинском караоке-клубе конфликт между посетителями и охраной закончился стрельбой

03.01.2022, 11:56 14981
КАРАГАНДА. 3 ЯНВАРЯ - 3 января около 02.00 произошел конфликт между посетителями и охраной караоке-клуба, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате инцидента 23-летний горожанин госпитализирован с диагнозом "огнестрельное ранение бедра". По данному факту начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство", сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области. 
 
Все участники конфликта установлены. Оружие изъято. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для определения роли каждого в совершенном преступлении. На месте работает следственно-оперативная группа, добавили в правоохранительных органах. 
 
 

В Атырауской области пьяный водитель снес часть каменного забора департамента полиции

03.01.2022, 11:40 15466
В Атырауской области пьяный водитель снес часть каменного забора департамента полиции
Фото: АЖ
АТЫРАУ. 3 ЯНВАРЯ - Ночью 3 января пьяный водитель Mitsubishi ISX снес часть каменного ограждения департамента полиции по Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате ДТП никто не пострадал, сообщает "АЖ".
 
Полицейские собрали материалы по части 3 статьи 608 КоАП РК. По этой статье водителю грозит наказание, в виде 20 суток административного ареста и лишения водительских прав сроком на 7 лет.
 

В Восточно-Казахстанской области в результате аварии погиб полицейский

02.01.2022, 16:53 38396
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ЯНВАРЯ - Полицейский сбил насмерть своего коллегу на трассе Семей - Усть-Каменогорск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что авария произошла под утро 2 января на 25-м километре автодороги Семей - Усть-Каменогорск. Ехавший со стороны Семея водитель автомобиля марки Lada-2170 допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте.
 

Оба участника дорожно-транспортного происшествия являются сотрудниками полиции. Их одновременное нахождение на месте происшествия не связано друг с другом, оба следовали домой. По предварительной версии, пострадавший находился на проезжей части ввиду опрокидывания своего транспортного средства", - сообщили в полиции области.

 
В отношении допустившего наезд водителя проводятся необходимые следственные действия.

Согласно акту медицинского освидетельствования, он был трезв", - уточнили в полиции.

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
 

В Алматинской области воздушный шар унес человека в ущелье

02.01.2022, 09:54 46861
В Алматинской области воздушный шар унес человека в ущелье
Фото: Craig Shine: Pexels
ТАЛДЫКОРГАН. 2 ЯНВАРЯ - Воздушный шар унес человека в ущелье Салдатсай в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ДЧС области, инцидент произошел 1 января в 16.43 на горнолыжном комплексе "Ак-булак" в Талгарском районе. Во время полета воздушного шара порыв ветра оборвал страховочные канаты, и шар унесло в сторону гор.
 
На место выехали сотрудники МЧС РК из Талгара и республиканского оперативно-спасательного отряда. Позднее стало известно, что в корзине улетевшего шара был инструктор по полетам.
 

Благодаря навыкам управления и самоспасения ему удалось самостоятельно приземлиться на холме. Сотрудникам специализированной пожарной части Талгара удалось найти инструктора в ущелье Салдатсай и доставить его в безопасное место. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС.


 

В Алматы перевернулся внедорожник

01.01.2022, 16:52 64486
АЛМАТЫ. 1 ЯНВАРЯ - Авария произошла в 7.00 1 января на улице Саина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водитель Toyota Camry, следуя по улице Саина в северном направлении, не справился с управлением и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
 
Внедорожник перевернулся после удара. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир Toyota Land Cruiser Prado, а также пассажир Toyota Camry. 
 
 

В Таразе сгорела новогодняя елка

01.01.2022, 11:10 71276
ТАРАЗ. 1 ЯНВАРЯ -1 января 2022 года в 00.06 в Таразе, на площади "Арбат" произошло возгорание искусственной новогодней елки на площади 15 квадратных метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пожар локализован в 00.15 и ликвидирован в 00.20, сообщает пресс-служба ДЧС Жамбылской области.
 
Жертв и пострадавших нет. На место пожара выезжали 14 сотрудников ДЧС и четыре единицы техники. 
 
 

В Усть-Каменогорске ликвидировали крупный пожар на причале

31.12.2021, 20:43 75856
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 ДЕКАБРЯ - В областном центре на причале загорелся теплоход. На место происшествия прибыли сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При проведении разведки пожарные установили, что горят два пришвартованных теплохода и дебаркадер (используется в качестве кафе), сообщает Noks.kz
 
На месте пожара работал оперативный штаб. Всего задействовано 60 человек личного состава и 11 единиц техники. Огонь полностью ликвидирован на площади 270 квадратных метров в 20.13.
 
Причина пожара устанавливается.
 

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