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Тайные захоронения боевиков обнаружили в Алматы

20.01.2022, 19:42 66886
Тайные захоронения боевиков обнаружили в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Обнаружены места тайного захоронения боевиков, погибших в массовых беспорядках и террористической атаке на Алматы. Об этом корреспонденту KAZAKHSTAN TODAY сообщили в департаменте полиции (ДП) города. 
 
Представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек проинформировала, что тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков.

В департаменте полиции Алматы подчеркнули, что речь идет об обнаружении мест захоронения тел, которые забрали без проведения вскрытия. Их личности установлены. Судебно-медицинские экспертизы будут проведены в строгом соответствии с уголовно- процессуальным законодательством РК.
 
Ранее начальник ДП Алматы Канат Таймерденов рассказал, что в дни беспорядков было зарегистрировано семь нападений на морги, из которых 41 тело погибших похитили неизвестные. 
 

Нападение осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых, раненых забирали с собой", - сказал Канат Таймерденов. 

 
 

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Произошло смертельное ДТП с участием служебного авто руководителя аппарата акима Костаная

20.01.2022, 16:25 44666
КОСТАНАЙ. 20 ЯНВАРЯ - В Костанае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля руководителя аппарата акима города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Авария произошла 15 января, около 8.30, на улице Маяковского, сообщает "Наша газета". 
 
Водитель служебного автомобиля Toyota-Camry проехал желтый цвет светофора и сбил женщину с собакой. Собака умерла сразу, а женщину отвезли в больницу, где позже она скончалась.
 
Отмечается, что автомобиль находится на балансе аппарата акима города Костаная, которым пользуется, в том числе, и руководитель аппарата. 
 

В настоящее время данный водитель временно отстранен от исполнения трудовых обязанностей. Согласно утвержденному графику дежурства в круглосуточном режиме ответственных работников акимата города в период с 10 по 19 января 2022 года на время ЧП, 15 января автомобиль был задействован для обеспечения служебной деятельности дежурного должностного лица - руководителя аппарата акима", - прокомментировал аким Костаная Кайрат Ахметов.

 
 

В дни беспорядков алматинская больница спустила недельный запас кислорода из-за угрозы взрыва

20.01.2022, 15:25 59786
В дни беспорядков алматинская больница спустила недельный запас кислорода из-за угрозы взрыва
Фото: instagram/yaalmatinets.kz
АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Из-за угрозы взрыва в седьмой городской больнице пришлось спустить запас кислорода. Об этом рассказал руководитель общественного объединения "Я - алматинец", депутат городского маслихата Константин Авершин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во время январских беспорядков в Алматы медики оказались в эпицентре событий. Оказывая помощь раненым, сотрудники больниц оперативно принимали решения по обеспечению безопасности. 
По словам Авершина, вооруженные участники беспорядков окружили седьмую городскую больницу, пишет Kazpravda.kz.
 

Как рассказывали сами врачи, им пришлось по указке силовых структур спустить недельный запас кислорода, так как планировалась силовая спецоперация. Был риск того, что в резервуар попадет шальная пуля и произойдет взрыв", - рассказал руководитель объединения.

 
В разгар событий волонтеры объединения "Я - алмаатинец" вместе с единомышленников оперативно организовывали горячее питание и доставку продуктов. Также они, рискуя жизнями, помогали медикам, полицейским и гражданам, в том числе вынося пострадавших из разъяренной толпы.
 

К примеру, наш Жандос Сеит, не самый спортивный, но очень дружелюбный активист, вместе с другими горожанами из-под рук, ног, палок и арматуры разъяренной толпы вытащил двух раненых сотрудников правоохранительных органов, тем самым спас им жизни, при этом рискуя своей, и это без пафоса", - рассказал Авершин.

 
По его словам, Жандос также дежурил в городской клинической больнице №7 и в БСМП, помогал персоналу принимать раненых и пострадавших. Потом содействовал в доставке продуктов в детские дома, горячего питания медикам, правоохранителям.
 
На передовой во время январских событий были Канат Садыкхан и Саида Таукелева, мама двоих детей, член попечительского совета нового социального фонда "?аза?стан хал?ына" ("Народу Казахстана"), представители Союза ветеранов объединенных сил специального назначение "Барс" и многие другие представители добровольческих организаций.
 

Эти ребята отбивали у разъяренной толпы сотрудников правоохранительных органов, курсантов погранучилища. В общей сложности они спасли 30 человек... Часть депутатов городского маслихата оперативно подключилась к нашей работе, снабжали продуктами больницы, блокпосты. Не остались в стороне и волонтеры-поисковики из Lider.kz. Руководитель-координатор команды по Алматы и Алматинской области Дильмира Блатц вместе с единомышленниками даже во время беспорядков, подвергаясь большому риску, развозила еду, продукты, медикаменты нуждающимся, участвовала в поиске пропавших людей. После январских событий Дильмира и ее команда направились на помощь в расчистке и уборке разрушенных зданий и помещений", - отметил Авершин. 

 
В свою очередь владельцы ресторанов и других точек общественного питания, несмотря на огромные финансовые потери при погромах заведений, продолжали помогать другим.
 

Некоторые из них подключали свои кухни и кормили на блокпостах, врачей. Ну что тут можно сказать? Это крутые ребята, настоящие герои!" - подчеркнул Авершин.

 

Я - алматинец" существует более пяти лет. Уже в 2015 году добровольцы помогали пострадавшим от селя жителям Наурызбайского района Алматы. 

 
Ранее сообщалось, что в результате беспорядков и нападения террористов в Алматы погибли 149 человек. Общая сумма ущерба по городу составила 112 млрд тенге, субъектов бизнеса - 67 млрд, из них 42 млрд приходится на малый и средний бизнес. 
 
Агентство Kazakhstan Today составило хронологию январской трагедии в Казахстане.
 

Таймерденов: захваченных силовиков погромщики выставляли в качестве живых щитов

20.01.2022, 13:15 65546
Таймерденов: захваченных силовиков погромщики выставляли в качестве живых щитов
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf
АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал подробности столкновения силовиков с погромщиками 5 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Таймерденов рассказал, что ситуация, сложившаяся ближе к полудню 5 января в Алматы, была исключительно сложной.
 
По его словам, толпы погромщиков собрались сразу в нескольких районах города примерно на одинаковом удалении от Площади Республики и практически одновременно выдвинулись в ее сторону. 
 
Подразделения полиции и военных неоднократно пытались выставить им заслоны, при этом силовики были вооружены только щитами, резиновыми дубинками, свето-шумовыми и газовыми гранатами. 
 

Столкнуться пришлось уже не с мирными митингующими, а с хорошо организованными группами боевиков и погромщиков, в арсенале которых были биты, обрезки арматуры, железные трубы, камни", - приводит слова Таймерденоа Polisia.kz.

 
По словам главы ДП Алматы, при виде силовиков они, не раздумывая, "нападали и избивали со звериной жестокостью". Были случаи, когда взятых в плен в ходе столкновений военных и полицейских погромщики выставляли перед собой в виде живого щита. 
 

Все разговоры о том, что митинг был мирным, не имеют никаких оснований. И люди, которые в эти дни были в городе, прекрасно это видели. И понимают, что те, кто взяли в руки оружие, нападают на полицию, здания госорганов, крушат и поджигают их, убивают полицейских, военных и гражданских, - это и есть террористы, и никак по-другому их не назвать. Мирные протестующие не останавливают машины, угрожая оружием, не отбирают их, не расстреливают тех, кто отказывается выполнять их требования и помогать им, не убивают гражданских на улицах. Поэтому, когда президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что на город напали террористы, он был совершенно прав", - уверен Таймерденов.


Ранее сообщалось, что в Казахстане во время беспорядков погибли 18 сотрудников силовых структур. Среди них 16 сотрудников полиции. Ранены более 1300 охранников и военнослужащих Нацгвардии и Минобороны, а также сотрудники специальных органов.  

 

В Актюбинской области в ходе беспорядков ликвидирован участник террористической акции

20.01.2022, 10:50 70981
В Актюбинской области в ходе беспорядков ликвидирован участник террористической акции
Фото: Кадр с видео
АКТОБЕ. 20 ЯНВАРЯ - В Департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что в ночь на 7 января в результате столкновений был уничтожен один участник террористической акции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях восстановления правопорядка в ночь на 7 января специальными, правоохранительными органами и военными проведена операция по зачистке площади и освобождению здания акимата области от преступников.

 
В ходе операции сотрудникам полиции было оказано активное сопротивление. В результате столкновений был ликвидирован один участник террористической акции", - говорится в сообщении ДП Актюбинской области.

 
Всего в органы полиции были доставлены около полутора тысяч человек. 15 из них подозреваются в особо тяжких преступлениях, суд санкционировал им меру в виде содержания под стражей.
 
417 граждан подвергнуты административному аресту, в отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия, добавили в полиции.

 

Полмиллиарда тенге украли из банкоматов во время беспорядков

20.01.2022, 09:47 71426
Полмиллиарда тенге украли из банкоматов во время беспорядков
Фото: facebook/Anastasia Romanova
АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Предварительный размер ущерба, который был нанесен банкам во время беспорядков, составляет более 4 млрд тенге. Из банкоматов погромщики украли полмиллиарда тенге, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанские банки подсчитывают убытки после массовых беспорядков. Основной удар пришелся на банкоматы. Из них мародеры и погромщики похитили полмиллиарда тенге. Кроме того, пострадали офисы банков. Здесь сумма ущерба составляет больше 700 миллионов, сообщает телеканал КТК
 

Основные статьи: поврежденные банкоматы - 1,6 млрд тенге, поврежденная техника и оборудование - 870 млн, а также ущерб, нанесенный разгромленным офисам, на сумму порядка 750 млн. Также следует отметить, что из поврежденных банкоматов было похищено более 500 млн тенге наличными", - сказал начальник управления надзора за банками второй группы Даурен Нисинбаев. 

 
Эксперты говорят: все банкноты имеют серийные номера, но отследить каждую украденную - задача непростая. 

 

Каждая банкнота нумеруется. У нее есть серийный номер. В этом смысле это можно отследить. Но я не думаю, что этим будут сейчас заниматься. Тем более сами банки. Я не думаю, что они сидят и записывают, какие банкноты попали в тот или иной банкомат. Это слишком большая работа. Тут, скорее всего, аудиовизуальное наблюдение. Плюс какие-то большие транзакции начинают происходить, их называют аномальными. И вот эти аномальные вещи надо будет отслеживать", - сказал экономист Арман Бейсембаев. 

 
Полицейские обещают найти и наказать каждого мародера. По всем зарегистрированным фактам начато досудебное расследование. 
 
Если же говорить в целом, предварительный размер ущерба, который погромщики нанесли банкам, составляет более 4 млрд тенге. И это, судя по всему, неокончательная сумма. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, пока еще не все имеют доступ к офисам из-за проводимых там следственных действий.
 
Алматинские банки сейчас работают в штатном режиме. 

 

Рабочий погиб, упав с третьего этажа строящегося дома

19.01.2022, 19:39 80421
УРАЛЬСК. 19 ЯНВАРЯ -19 января мужчина 1982 года рождения, работающий бетонщиком в ТОО Magna Tech, упал с третьего этажа строящейся многоэтажки и разбился насмерть, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Другие подробности выясняются. На месте работают сотрудники полиции, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

 

Спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках участвовали радикалы

19.01.2022, 08:15 95736
Спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках участвовали радикалы
Фото: facebook Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - Спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках участвовали члены радикальных и экстремистских организаций, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных и экстремистских организаций, которые действовали внутри нашей страны", - заявил госсекретарь, сообщает РИА Новости.

 

Мы видим попытку привнести в наше общество радикальные идеологии, радикальные линии поведения. Поэтому общая задача... это блокирование подобного рода радикальной идеологии. Мы должны все принципиально бороться с крайними взглядами, которые способствуют привнесению в наше общество линии насильственных действий. Мы должны жестко пресекать и осуждать подобную линию поведения", - сообщил госсекретарь в эфире телеканала "Хабар 24".



По его словам, беспорядки в Казахстане провоцировала одна из организаций, признанная судом экстремистской.

Одна из признанных судом в качестве экстремистской организации провоцировала эти выступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям, в частности по захвату административных зданий", - сказал он.


По словам Карина, "именно через чаты этой организации распространялись конкретные указания, инструкции по захвату зданий, блокировке дорог".

Ситуация в Казахстане в целом стабилизирована, отметил госсекретарь.
 
Кроме того, Ерлан Карин подчеркнул, что антитеррористические операции продолжатся в ряде регионов Казахстана, несмотря на снятие режима ЧП.
 
Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана в места постоянной дислокации. 
 
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город республики Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке
 
В результате трагедии пострадали 4578 человек, из них 4353 ранено, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. В числе погибших 19 полицейских и военных. 
 

В ОАЭ в результате атаки беспилотников взорвались три нефтяных танкера, погибли три человека

18.01.2022, 18:07 95191
АБУ-ДАБИ. 18 ЯНВАРЯ - В Объединенных Арабских Эмиратах взорвались три нефтяных танкера при атаке беспилотников в Муссафе, в результате пожара погибли три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полиция Абу-Даби подтвердила, что накануне утром пожар привел к взрыву трех нефтяных танкеров возле резервуаров нефтяной компании ADNOC, сообщает WAM.
 
Незначительный пожар также вспыхнул в районе строительства международного аэропорта Абу-Даби.
 
Предварительное расследование показывает, что причиной пожаров стали небольшие летающие объекты, возможно, беспилотники, которые упали в двух районах.
 
В настоящее время ведется расследование причин пожара и связанных с ним обстоятельств.
 
Сообщается, что при пожаре погибли гражданин Пакистана и два гражданина Индии, еще шесть человек пострадали.
 
Ответственность за атаки взяла на себя йеменская группировка хуситов, связанная с Ираном, сообщает Reuters.
 

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