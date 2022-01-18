В Алматы в результате беспорядков и нападения террористов погибли 149 человек

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В результате боестолкновений и нападений, к сожалению, погибли 149 человек. Подавляющее большинство - это бандиты и террористы, а также мирные граждане, погибшие от их рук", - сообщил в ходе выступления на телеканале "Хабар 24" глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.
Он отметил, что основное количество террористов было ликвидировано во время нападения на подразделения полиции и блокпосты в ночь с 5 на 6 января.
В ночь с 5 на 6 января боевики предприняли попытку вооруженного захвата департаментов полиции Алмалинского, Жетысуского, Ауэзовского, Бостандыкского районов, подразделения и здания местной полицейской службы. В связи с чем для защиты здания, а также недопущения краж боевого оружия мной был введен специальный план для защиты и отправления атак с применением табельного оружия. Я лично находился в ДП. Мы насчитали 27 попыток захвата нашего здания. Это были настоящие штурмы с применением техники, специальной тактики. В качестве тарана использовались джипы, КамАЗы. Нападение осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых, раненых забирали с собой. В эти дни было зарегистрировано семь нападений на морги, из которых 41 тело погибших похищено неизвестными лицами", - проинформировал Канат Таймерденов.
По его словам, группы террористов практически одновременно захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. "На сегодняшний день было похищено 1347 единиц оружия, в том числе 501 - нарезное, 807 - гладкоствольное, 39 единиц- газотравматическое", - заключил начальник полиции.